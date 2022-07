Prvega decembra 2019 je Slovenijo pretresla grozljiva najdba trupla v gozdu pri Okroglem blizu Nakla. Izkazalo se je, da gre za 35-letnega Ljubljančana Danijela Božića, ki so ga svojci pogrešali od 15. novembra istega leta. Pa tudi, da so ga pred smrtjo zverinsko mučili. Na njegovem truplu so namreč odkrili vbodne in strelne rane, presekanine, tope poškodbe in raztrganine. Policisti, ki so prečesavali območje gozda, so najprej v zemlji opazili roko s pokrčenimi prsti, pod zapestjem je bilo videti rob bunde. Med izkopavanjem so našli tudi lopati brez ročaja, šest praznih plastičnih embalaž var...