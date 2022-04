»Danijel je bil prisiljen peljati z Viča v Ankaran,« je včeraj pričala Dijana Bukurov, sestra novembra 2019 ugrabljenega in nato zverinsko umorjenega 35-letnega Ljubljančana Danijela Božića. »Bil je slabe volje ves čas vožnje, ker je vedel, da se pelje v smrt.« Po njenih besedah je opazil, da mu sledita dva avtomobila, in na to naj bi opozarjal slepega Žarka Tešanovića. Njun sopotnik Klemen Kadivec, soobtožen ugrabitve in poskusa ugrabitve Božića in Tešanovića, naj bi jima nastavil usodno past. »Mali vse spremlja, je bil znak Klemna Kadivca, ki je skrivaj komunic...