Danijel nag in porezan tekal po Piranu (FOTO)

37-letnega Koprčana Daniela H. so 29. maja letos, v bližini njegovega doma v starem mestnem jedru Kopra, pričakali štirje neznani moški. S silo in grožnjami ga je trojica, četrti si je premislil, ugrabila in ga močno prestrašenega z avtomobilom peljala v Piran. Tam so z grožnjo, da ga bodo rezali po telesu, od njega zahtevali denar, ki naj bi ga nekomu dolgoval. No, ta dolg, kot je bilo ugotovljeno pozneje, ni obstajal.Ker od Koprčana niso dobili denarja, so grožnje stopnjevali tako, da so zahtevali, da se sleče. Ko se je slekel, so se iz njega norčevali in ga z nožem porezali po različnih delih telesa. Prisilili so ga, da ...