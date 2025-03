Miren nedeljski večer v trzinski Ulici pod gozdom je prMOesekal močan pok. »Dve minuti do osmih zvečer je kar naenkrat počilo,« nam je včeraj pri hišni številki 11 opisoval sosed. »Žena je zavpila: 'Kaj se je zgodilo?' Jaz pa sem samo letel ven in videl, kako pri sosedih gori.« Ker so iz hiše v plamenih že leteli ogorki, je sosed takoj preveril okoli svojega doma, ali je tudi ta poškodovan oziroma ali se je požar že razširil. Medtem je v hiši, v kateri sta že več let živela 72-letni Josip Golenko in 89-letna Majda Cipan, potekalo reševanje. »Fantje so skočili noter in rešili opečenega gospoda...