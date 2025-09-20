  • Delo d.o.o.
SOJENJE

Damjan šest let po ropu še brez epiloga

Damjanu Jerebicu sodijo zaradi ropa poštne poslovalnice v Veržeju novembra 2019.
Andrej Bedek
 20. 9. 2025 | 07:50
A+A-

Na okrožnem sodišču v Murski Soboti še vedno poteka sojenje Damjanu Jerebicu iz Ižakovcev pri Beltincih. Obtožen je ropa v poštni poslovalnici v Veržeju 20. novembra 2019, a je bil doslej opravljen le predobravnavni narok. Vmes je že odsedel 45 mesecev zapora, ker je 12. decembra istega leta oropal poslovalnico pošte v Trnovski vasi pri Ptuju.

Pisci za strani črne kronike smo nedavno zaman prišli v zgradbo okrožnega soboškega sodišča. Osemintridesetletnemu Jerebicu obtožnica očita, da je 20. novembra 2019 v poštno poslovalnico v Veržeju vstopil zamaskiran in oborožen s pištolo. Odnesel je 6800 evrov gotovine. Uspelo se mu je izmakniti številnim policijskim blokadam, a se je med begom sprožil varnostni mehanizem, ki je obarval in uničil njegov plen. Denar je zato odvrgel na bližnjem pokopališču.

Jerebica je na odgovornost poklical sodnik Franc Granfol, ki sicer razsoja v civilnih primerih in je tudi začasni predsednik okrožnega soboškega sodišča. Sodniki, pristojni za kazenske zadeve, so se namreč med postopkom, ki se je začel s predobravnavnim narokom februarja 2021, morali izločiti. Prvi se je tako izločil sodnik Stanislav Jug, ki je opravil narok. Razlog? Seznanil se je z dokazi, ki so jih kasneje izvzeli iz obsežnega sodnega spisa.

Primer je prevzel sodnik Branko Palatin, a je bil primoran v koronskem obdobju in kasneje vsaj štirikrat preložiti nadaljevanje sojenja, ker zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov obtoženega niso mogli privesti. Kasneje se je tudi sam moral izločiti. Po odgovoru Granfola, ki bo razsojal, pa je zadnji narok glavne obravnave odpadel »iz procesnih razlogov, in sicer potem, ko je bilo ugotovljeno, da se v spisu nahajajo določene listine, sporočila oziroma navedbe, ki naj bi bile v zvezi z že izdanima sklepoma o izločitvi dokazov izločene iz spisa«.

Vsega 31 sekund

Jerebic je medtem že odsedel zaporno kazen, dolgo 45 mesecev, ki so mu jo prisodili na ptujskem okrožnem sodišču, ker je 12. decembra 2019 ropal v še eni poslovalnici pošte, takrat v Trnovski vasi pri Ptuju. Rop je trajal vsega 31 sekund, odnesel pa je 1275 evrov. Ropar je stopil na pult, prestopil stekleno pregrado, s stolom vred odrinil poštno uslužbenko, iz predala pobral denar, zapustil pošto in izginil v temo. Prisebna poštarka je kljub temu pritisnila na gumb za alarm in sprožila varnostni mehanizem, tako imenovano past, ki obarva denar in roparski plen zaradi tega postane neuporaben. Še stekla je za storilcem, a ga ni več videla.

Čeprav preiskovalci Policijske uprave Murska Sobota po ropu v Dokležovju storilca niso našli, so takrat zavarovali številne sledi in našli oblačila, na katerih je bil roparjev DNK. To pa je bilo ključno, da so njihovi kolegi iz mariborske policijske uprave Jerebica povezali z ropom v pošti v Trnovski vasi. Oblačila, ki jih je takrat nosil, so po zločinu našli nekaj kilometrov stran, na njih pa so bile njegove biološke sledi, ki so bile torej najdene že v okolici Veržeja.

V poštno poslovalnico je vstopil zamaskiran in oborožen s pištolo ter odnesel 6800 evrov

Tudi na Ptuju zavrnil krivdo

Že večkrat obravnavan zaradi premoženjskih deliktov in mamil je Jerebic na sodišču vseeno zavrnil krivdo. V svojo obrambo je še navedel, da so mu ob pomanjkanju dokazov pravice kršili tudi policisti in kriminalisti, ki so preiskovali rop v Trnovski vasi.

Sodnica Marjana Kosi je v izreku sodbe decembra 2020 menila drugače: »Imate pestro kriminalno kariero. Že v mladosti so vas zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo izročili v mladoletniški zapor. Iz leta v leto se premoženjska kazniva dejanja in dejanja s področja drog ponavljajo. Na Hrvaškem ste bili obsojeni tudi zaradi tihotapljenja ilegalcev. To je serija dejanj, ki je niste nadaljevali samo takrat, ko ste bili v zaporu. To kaže na vašo vztrajnost, vaš življenjski slog. Povedali ste, da ste bili odvisnik od heroina, da ste imeli denarno pomoč, in očitno je, da ste si za drogo zagotavljali denar z izvrševanjem kaznivih dejanj.«

Sodbi okrožnega ptujskega sodišča so nato prikimali višji sodniki. Zavrnili so pritožbo Jerebičevega zagovornika, ki je med drugim trdil, da je policija njegovega varovanca prijela nezakonito, saj da niso bile znane nobene okoliščine, ki bi utemeljevale razloge za sum, da je storil kaznivo dejanje, enako pa da je veljalo za hišno preiskavo in preiskavo avtomobila, ko so mu nadeli lisice na domu v Ižakovcih.

Zaradi ropa poslovalnice pošte v Trnovski vasi pri Ptuju je vmes že odslužil 45 mesecev zaporne kazni.

