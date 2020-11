Dala mu je košarico, zato jo je ubil

»Kaj bi dal, da bi lahko zavrtel čas nazaj. Globoko mi je žal za to, kar sem naredil. Ubil sem Romano in tudi sebe. Še danes ne razumem, kaj se je zgodilo in kaj me je tako vznemirilo, da sem najprej zabodel njo, nato pa dvajsetkrat tudi sebe. Uničil sem svojo družino, ki sem jo imel neizmerno rad, in uničil njeno družino ter vsem nakopal skrbi, žalost, trpljenje. Izgubil sem svojo princesko in Romano, ki sem jo ljubil. Romano zelo pogrešam. Izgubil sem del sebe. Romani ne svoji družini nikoli nisem želel nič slabega, nikoli niti nisem bil nasilen ali maščevalen, čeprav sem v hiši na Potoku trpel in moral iti čez ...