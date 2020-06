Da, tudi to je Slovenija: bralka ob tem prizoru ostala brez besed

»Ne dogaja se samo na Tajskem in Kitajskem,« je zapisala bralka Barbara ob pogledu na nenavadno otovorjeno vozilo, ki se je včeraj kotalilo pri Štorah. Sedežno garnituro je voznik namestil kar na streho avtomobila in na ta način močno zmanjšal vidno polje za volanom. O varnosti cestnega prometa s takšnim jeklenim konjičkom pa tudi ne kaže izgubljati besed, zato so policisti opravili svojo nalogo.



Bralka upa le, da so voznika možje v modrem ustrezno kaznovali, da ne bo nikdar več počel česa tako nevarnega.