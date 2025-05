Da se vam ne bo zgodilo, kar se je Nemcu v Trnovem ob Soči, policija svetuje tole

V sredo popoldan so policiste obvestili, da je bilo vlomljeno v osebni avtomobil znamke BMW, nemških registrskih številk, ki je bilo parkirano na parkirišču pri Otoni, izven naselja Trnovo ob Soči. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec razbil steklo na zadnjih levih vratih vozila in iz njega odtujil črn nahrbtnik z vsebino. Po prvih ocenah je nastala materialna škoda za okoli 500 evrov. Okoliščine vloma v vozilo policija še preiskuje.

Nasveti policije

Storilci v vozila pogosto vlamljajo tako, da razbijejo stekla na vozilu in poleg ukradenih predmetov povzročijo tudi premoženjsko škodo na vozilih. Pri tem ponovno opozarjajo, da je marsikatero od tovrstnih kaznivih dejanj moč preprečiti z upoštevanja osnovnih zaščitnih ukrepov. Na samozaščitno ravnanje namreč ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo oziroma v krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi. Opozarjajo občane in občanke na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov in svetujejo, da v osebnih avtomobilih ne puščate vrednejših predmetov na vidnih mestih. Ko zapuščate vozilo, je treba zakleniti vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo in vključiti alarmno napravo. Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo takoj pokličite na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 in do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.