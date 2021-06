Cufala sta se, potem jo je Peter ubil

»Zgodila se je nesreča. Žena je psihična bolnica. Ne da mi miru, grozi mi z ubojem. Ne da mi spati. Cufala sva se, potem pa mi je počil film in sem jo lopnil po glavi. Ne vem, ali je mrtva,« je 19. marca lani četrt pred peto popoldne na številko 112 sporočil Peter Englaro iz Dolenje vasi pri Črnomlju. Deset minut pozneje je zdravnica lahko le potrdila smrt 67-letne Zihrete Englaro, ki so jo klicali Zinka. Tožilka Renata Brodarič Trentelj FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Tistega pomladnega dne je Peter ubil ženo, ki jo je imel še kako rad, vedno ji je bil naklonjen in ji je kot psihični bo...