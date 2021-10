Črvi so ga živega požrli

V haloški občini Cirkulane je čudovita gričevnata vasica Pohorje, ki premore kakšnih 100 prebivalcev in meji na vasico z zanimivim imenom – Paradiž. Žal v Pohorju mnogi štirinožni prijatelji ne poznajo raja, saj jih trpinčijo. Pri družini, kjer so celo napadli aktiviste, ki so se odzvali na obvestilo o mučenju živali, menda nista bila v slabem stanju le kužka, temveč domnevno tudi nekatere rejne živali. K sreči, pravi predsednica Društva za pomoč živalim Wet Noses Milena Tušak, so se hitro odzvali tudi policisti, ti so vse fotografirali in nemudoma obvestili veterinarske inšpektorje. Na ...