Črno nedeljsko jutro: usodna nesreča pri Dobrni

Danes ob 6.44 je v naselju Strmec nad Dobrno v občini Dobrna osebno vozilo zapeljalo s ceste po travniku do bližnjega gozda, tam pa je trčilo v drevo. Gasilci PGE in PGD Velenje so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Velenje in policiji ter s tehničnim posegom vozilo potegnili nazaj na cesto. V prometni nesreči je ena oseba umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.