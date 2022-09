Črni seznam: Slovenca med najbolj iskanimi zločinci

Potem ko je višje sodišče v Ljubljani pravnomočno zapečatilo usodo Aleša Pevca, ki je skupaj z Lauro Teuto Kovče izkoriščal stisko več deklet iz Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki so morale spolno zadovoljiti tudi po deset moških na dan, se Pevec ni nameraval sprijazniti z njihovo odločitvijo. Namesto da bi odšel za zapahe, je izginil kot kafra.

Enako se je zgodilo z 32-letnim Mladenom Samardžijo, ki ga Slovenija kot člana slovenske celice kavaškega klana išče zaradi pečanja z drogami. Obema je skupno to, da sta ju Europol in Evropska mreža skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb (ENFAST) v najnovejši kampanji, usmerjeni v intenzivno iskanje članov organiziranih kriminalnih združb, uvrstila med najnevarnejše ubežnike v EU.

Mafijci, nasilneži, poneverjevalci

»Letošnji slogan kampanje, ki se ji pridružujemo tudi v slovenski policiji, je Lahko jih pomagate razkriti. #GameOver, pojasnjujejo na policiji. »Europolova kampanja sloni na prispodobi hiše iz kart, kjer lahko razkritje oziroma odstranitev ene same karte podre celotno strukturo. Tako poziva javnost, naj s svojimi anonimnimi namigi pomaga pri izsleditvi ključnih članov organiziranih kriminalnih združb,« še dodajajo.

Europolova akcija naj bi bila doslej uspešna. FOTO: Reuters

Kot izvemo, so na letošnjem seznamu nekateri profili poudarjeni, to so mafijski šefi, ki so zagrešili umore, trgovali z mamili in ljudmi, nasilni zločinci, ki izvršujejo umore ali druga nasilna dejanja v imenu hudodelske združbe, pralci denarja in poneverjevalci. »Podobno kot v poslovnem okolju je jedro hudodelske združbe sestavljeno iz vodstvenih slojev in terenskih operativcev. To jedro je obkroženo s širokim naborom akterjev, povezanih s kriminalno infrastrukturo, ki zagotavljajo podporne storitve. Z usmerjanjem na zločince v ključnih vlogah znotraj teh mrež želi Europol zrušiti celotne organizirane hudodelske združbe,« pojasnjujejo.

Obiščite spletno stran www.eumostwanted.eu in jih pomagajte najti.

En namig je vse, kar je treba, ob tem poudarja Europolova izvršna direktorica Catherine De Bolle: »Za državljane EU ne bi moglo biti lažje sodelovati v teh kampanjah – eno samo majhno dejanje lahko pomeni prijetje in obtožnico nevarnega ubežnika in rešitev potencialnih žrtev. Obiščite spletno stran in nam jih pomagajte najti.«

V tem letu je bilo na spletno stran www.eumostwanted.eu naloženih več kot petdeset profilov, povezanih z organiziranimi hudodelskimi združbami. Vsi zločinci v letošnji kampanji so iskani zaradi hudih oblik kaznivih dejanj, storjenih v Evropi, kot so umor, trgovina z ljudmi, oborožen rop in terorizem, še dodajajo na policiji.

Dvojno državljanstvo

In če se za 37-letnega Aleša Pevca, ki ga torej iščejo zaradi zlorabe prostitucije in neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, ne ve, kje je, pa za 22-letnim Samardžijo pravzaprav ni treba pogledati zelo daleč. Kot smo poročali ravno v teh dneh, je v naši bližini, v BiH. Tam so ga namreč prijeli po nedavnem streljanju v lokalu Red&White v bosanski občini Pale. Ko je v lokalu izbruhni pretep, je pobegnil z BMW X5, a so ga kmalu ustavili. »V njegovem avtu je bilo najdenih 58.400 evrov in štirje mobilni telefoni. Ni znano, čemu je bil denar namenjen, to bomo še raziskali. Očitno pa je Samardžija na Pale s toliko denarja prišel z določenim namenom,« je za enega od bosanskih spletnih portalov povedal vir blizu preiskavi.

Uspešna kampanja Kampanja je, kot pojasnjuje slovenska policija, v minulih letih že dosegla pomembne uspehe. Spletna stran EU Most Wanted je bila prvič objavljena leta 2016, od takrat je bilo objavljenih 335 profilov iskanih oseb. Prijetih je bilo 120, od tega 43 neposredno zaradi objave na spletni strani in koristnih namigov, ki so pripeljali do aretacij. Od zadnje kampanje v decembru 2021 je bilo prijetih deset oseb.

A očitno lahko Slovenija na njegovo izročitev kar pozabi. »Na prostost je bil izpuščen, ker ga pred izročitvijo Sloveniji, ki ga išče zaradi domnevne vpletenosti v organizirani kriminal, ščiti dvojno državljanstvo.« Torej ima Samardžija poleg slovenskega tudi potni list Republike Srbske in nam ga kot svojega državljana ne bodo izročili.