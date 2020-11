Črni petek, ukleščeni voznik (49) je umrl

Okoli 12.30 ure se je na Prevaljah zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ugasnilo življenje 49-letnika. Kot so sporočili s PU Celje je voznik osebnega vozila vozil iz smeri Prevalj proti Poljanam.



49-letni voznik je v blagem desnem ovinku, za zdaj še z neznanega vzroka, zapeljal z vozišča in trčil v drevo, nato se je vozilo prevrnilo na streho, so še zapisali in dodali, da je voznik umrl na kraju nesreče.



Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so posredovali gasilci KGZ Ravne na Koroškem, ekipa ZRC Koroške enota NMP Ravne na Koroškem ter policija. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, ki je na kraju nesreče umrla.