Črni petek na slovenskih cestah: po trčenju s tovornjakom umrl voznik

Žal moramo poročati še o eni smrtni žrtvi na slovenskih cestah. Nekaj minut pred 8. uro sta v Slapu ob Idrijci, občina Tolmin, trčila osebno vozilo in tovornjak, poroča uprava za zaščito in reševanje. 48-letni domačin je vozil osebni avtomobil znamke Mitshubishi Outlaneder iz smeri Idrije pri Bači proti Dolenji Trebuši. V naselju Slap ob Idrijci je pripeljal po klancu navzgor v desni pregledni ovinek in nato zapeljal levo preko prekinjene ločilne črte, na levo smerno vozišče.V tem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik tovornega vozila. Med vozili je prišlo do čelnega trčenja, in sicer je voznik osebnega avtomobila s prednjim levim delom vozila trčil v prednji levi del tovornega vozila. Pri tem je osebni avtomobil odbilo nazaj v nasprotni smeri vožnje ter ga prevrnilo na streho. Voznik je ostal ukleščen v vozilu in pri tem utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju umrl.To je že četrti tragični dogodek v zadnjih 24 urah. V četrtek pozno zvečer je na avtocesti umrl voznik mopeda , dopoldne je v gorah umrl pohodnik , za posledicami nesreče pri delu pa je v bolnišnici umrl moški, ki je padel med čiščenjem tovornega vozila