Črni dan na slovenskih cestah: v enem dnevu trije mrtvi

Včeraj smo poročali o prometni nesreči, ki se je zgodila na območju PU Maribor in v kateri sta umrli dve osebi. Policija je danes sporočila podrobnosti.»Včeraj okoli 18.05 je 31-letni moški vozil motorno kolo po regionalni cesti iz smeri Kidričevega proti Lovrencu na Dravskem polju. V tistem trenutku mu je z njegove desne strani izsilil prednost 64-letni kolesar, ki se je na regionalno cesto vključeval po dovozni poti s kolesarske steze, čeprav je pred križiščem, z njegove desne strani postavljen prometni znak 'ustavi'. Zaradi tega je motorist čelno trčil v levi bok kolesarja. Oba sta padla in kasneje na kraju prometne nesreče tudi oba umrla.«Ogled kraja nesreče so opravili policisti postaje PP Maribor, pri ogledu pa je sodelovala tudi dežurna državna tožilka z ODT na Ptuju. Policisti bodo odredili sodnega izvedenca, ki bo skušal ugotoviti hitrost vožnje voznika motornega kolesa pred trčenjem. Po zaključku preiskave bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo.Na cestah na območju PU Maribor je v letošnjem letu v sedmih prometnih nesrečah IV. kategorije umrlo osem ljudi, v enakem obdobju lani pa v šestih šest.Minister za obramboje kasneje sporočil, da sta včeraj v dveh prometnih nesrečah umrla dva vojaka 72. brigade.Druga smrtna nesreča se je zgodila na cesti med Zagorjem ob Savi in Kotredežem. Policija piše, da je do nesreče prišlo, ko je 50-letni voznik motornega kolesa, ki je vozil od Zagorja proti Kotredežu na Cesti 9. avgusta v Zagorju zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal čez nasprotnosmerno vozišče in trčil v kamniti zid ob cesti. Poškodbe so bile žal usodne.