Črna statistika: 450 nesreč v treh dneh! 2 mrtva, 14 hudo ranjenih

V treh dneh se je na slovenskih cestah zgodilo 450 prometnih nesreč, v katerih sta dva umrla, 14 se jih je hudo ranilo, 59 lažje, v 385 trkih pa je nastala materialna škoda. Letos je na slovenskih cestah umrlo že 62 ljudi, lani v enakem obdobju pa 40. V soboto ob 19.04 se je zunaj naselja Krtina zgodila smrtna prometna nesreča. Vzrok je izsiljevanje prednosti 49-letne voznice osebnega avta, ki je pri zavijanju levo izsilila prednost pred 48-letnim motoristom, ki je pravilno pripeljal po nasprotnem smernem vozišču. Zaradi hudih ran je motorist na kraju umrl. To je 10. smrtna žrtev na območju PU Ljubljana.

Iz smeri Trojan proti Vranskemu je ob 11.57 z osebnim avtom vozil 22-letnik. Zunaj naselja Vransko je zapeljal desno z vozišča in treščil v zadnji del priklopnega vozila, ki je bilo parkirano na makadamski površini ob robu vozišča. Zaradi hudih ran je umrl na kraju nesreče. To je 19. smrtna žrtev na območju PU Celje.

Brez vozniške in neregistrirana vozila: policija lovila »nevoznike«.

V Lazah pri Borovnici je okoli 21. ure voznik osebnega avta odvzel prednost pred kolesarjem, v trčenju se je kolesar lažje ranil. Zoper voznika, ki je napihal 1,77 promila, sledi kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje.

Na območju Policijske postajne Gorišnica je 45-letni hrvaški voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v ograjo ob hiši. Bil je krepko pijan, napihal je kar 3,54 promila, vozil pa je brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V trčenju se ni nihče ranil, Hrvata pa so pridržali.

V Murski Soboti je med vožnjo z električnim kolesom padla kolesarka in se hudo ranila. Nekaj po 6. uri je 53-letni državljan Velike Britanije pred predorom Sten z avtom zapeljal s ceste in se lažje ranil. Napihal je 1,66 promila. Pridržali so ga. Na Podutiški cesti v Ljubljani je v petek okoli 20. ure v križišču voznica izsilila prednost pred voznikom. Oba sta se lažje ranila. Udeleženi voznik je napihal 0,69 promila.

Najpogostejša vzroka: izsiljevanje prednosti in neprilagojena hitrost.

Zaradi neprilagojene hitrosti je okoli 19. ure na Roški cesti v Ljubljani padel kolesar in se lažje ranil. Napihal je 1,93 promila.

Voznica je okoli 18.45 peljala iz smeri Naklega proti Kranju. Ko se je ustavila, da bi zavila levo, je vanjo zaradi neprilagojene hitrosti trčil 66-letnik, ki je pripeljal za njo. Voznico so z reševalnim vozilom prepeljali v UBKC Ljubljana. Povzročitelja, ki je napihal 1,68 promila, so pridržali.

Na Taborski cesti v Domžalah sta okoli 17. ure trčila voznik osebnega vozila in motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilne vožnje voznika na prehodu za pešce. Motorist se je lažje ranil. V ljubljanski Clevelandski ulici je okoli 14. ure zaradi neprilagojene hitrosti padel voznik e-skiroja in se lažje ranil. Napihal je bogatih 3,45 promila! Okoli 10. ure je tudi na Petkovškovem nabrežju zaradi neprilagojene hitrosti padel voznik e-skiroja in se lažje ranil. Ta je napihal 1,54 promila.

V Lendavskih goricah sta v petek okoli poldneva trčila mopedist in voznica osebnega avta. Povzročitelj je mopedist, ki je v križišču izsilil prednost. V trčenju se je lažje ranil.

Iz smeri Ajdovščine proti Selu je ob 7.45 vozila 51-letnica, v križišču proti Vipavskemu Križu zavila levo in pri tem izsilila prednost pred 28-letnim voznikom. V trčenju se je povzročiteljica hudo ranila, voznik pa lažje. Reševalci so hudo ranjeno 51-letnico odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Zasegli 30 vozil

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so 30 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa pridržali 7 voznikov. V nedeljo nekaj po polnoči so v Škofji Loki ustavili 54-letnega voznika, ki je napihal 1,39 promila. Pridržali so ga. Ponoči je 50-letni Hrvat na območju Lokev vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Črnomaljski policisti so tujca, ki je napihal 1,71 promila, pridržali. Nekaj čez 23. uro so imeli kranjski policisti v postopku 23-letnega voznika, ki je vozil v času veljavnega ukrepa, ki mu ga je izdalo pristojno sodišče, napihal pa je 2,18 promila. V Kopru so ob 23. uri kontrolirali 56-letnega voznika, ki je napihal 1,64 promila. V Hočah so malo pred 22. uro ustavili 42-letnega voznika, ki nima vozniškega dovoljenja.

Na Obrežju so zasegli kombi vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Okoli 20.45 so na območju Kranja ustavili mladoletnega mopedista, ki nima vozniške. Na območju Bistrice ob Dravi so ustavili voznico, ki nima vozniške, vozila je neregistriran avto, napihala pa bogatih 2,89 promila! Na območju Bitenj so ob 19.45 ustavili 21-letnika, ki je vozil neregistriran moped brez vozniške. Med kontrolo hitrosti so trebanjski policisti v Velikem Gabru ustavljali prehitrega voznika peugeot boxerja. Kršitelj znakov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo.

Kasneje so ga izsledili in ugotovili, da 36-letnik nima vozniškega dovoljenja. Nekaj po 10. uri so v Kromberku ustavili 67-letnega voznika tovornega avta, ki je vozil v času veljavnega ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Na območju PU Murska Sobota so shodili trije vozniki, ki so vozili brez vozniških dovoljenj.