Črna sobota: namesto smeha zaviti v črno

Danes ob 10.25 se je pri naselju Podlipa, občina Žužemberk, pri delu na travniku prevrnil traktor. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, odstranili kabino traktorja in s tehničnim posegom izvlekli preminulega traktorista, poroča uprava za zaščito in reševanje.