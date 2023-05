Črna praznična statistika: štiri smrti na cestah

Med prazniki (od sobote, 29. aprila, do torka, 2. maja) so policisti na interventno številko 113 prejeli 5104 klice. V tem času se je zgodilo 344 prometnih nesreč, v katerih so 4 umrli, 4 so se hudo ranili, 32 lažje, v 304 nesrečah pa jo je skupila le pločevina. Žal policisti poročajo tudi o nesreči, v kateri je življenje izgubil 11-letni deček, o čemer pišemo na straneh 2 in 3.

V ponedeljek ob 16.20 se je 67-letni kolesar vozil po lokalni cesti skozi naselje Hrastje pri Šentjerneju (NM), nenadoma zapeljal z vozišča, padel po travnati površini ter na kraju nesreče umrl.

Na Ormoški cesti v Ljutomeru se je v soboto ob 15.57 zgodila smrtna prometna nesreča. Policisti so ugotovili, da je 86-letni voznik osebnega avta pri vključevanju na prednostno cesto (zavijanje levo) odvzel prednost pred 61-letnim motoristom Alojzom G. iz Ljutomera, ta je trčil v vozilo. Motorist je zaradi hudih ran umrl na kraju dogodka. Kraj prometne nesreče si je ogledal preiskovalni sodnik v prisotnosti okrožnega državnega tožilca. Motorist je letošnja 5. žrtev pomurskih prometnic.

V Mariboru je v petek ob 15.20 55-letni kolesar vozil po pločniku Pohorske ulice iz smeri pohorske vzpenjače v smeri Lackove ceste. Ko je pripeljal po klancu navzdol, je začel zavirati, pri tem pa izgubil oblast nad kolesom, trčil v kovinski stebriček in padel. Zaradi hudih ran je na kraju dogodka umrl. Kolesarske čelade ni uporabljal.

Včeraj okoli 0.30 je v Krašcah voznik v križišču odvzel prednost pred drugim voznikom. Pri tem se je udeleženi voznik lažje ranil. V postopku je povzročitelj napihal 1,71 promila. Odredili so strokovni pregled, zaradi nevarne vožnje sledi ovadba. Na cesti Ušnik–Plave, pri naselju Doblar, je v ponedeljek ob 19.05 osebno vozilo trčilo v obcestno skalo. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so odklopili akumulator, očistili cestišče in nudili pomoč policiji. Novogoriški reševalci so ranjenca odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

V Podgradu sta ob 12.51 trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj dogodka, očistili vozišče in nudili pomoč pri odstranitvi motorja. Za ranjenega motorista so poskrbeli reševalci iz Gornje Radgone.

Motoristu v Ljutomeru ni bilo pomoči. FOTO: Jure Kljajić, Vestnik

Na avtocesti Drnovo–Smednik je ob 0.25 osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo izvlekli na cestišče in pomagali avtovleki. Krški reševalci so štiri ranjence oskrbeli in prepeljali v ZD Novo mesto.

V naselju Drušče so v nedeljo ob 23.30 gasilci PGD Sevnica po prometni nesreči osebnega vozila zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Voznika ni bilo na kraju nesreče.

Dobro vijugali

Zaradi hujših prekrškov v prometu so 32 voznikom zasegli vozila, zaradi preveč alkohola je 8 voznikov končalo v treznilnici. Ob 3.50 so v Izoli ustavili 55-letno voznico osebnega avta, ki je napihala 1,71 promila. Ob 3.50 je v Pivki 32-letni voznik napihal 1,27 promila. Pridržali so ga. V Portorožu so ob 22.15 ustavili 52-letnega državljana Avstrije, ki je vozil v času veljavnega ukrepa prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja, napihal pa je 1,68 promila. Pridržali so ga.

Nekaj minut pred polnočjo so pri Kozini ustavili 55-letnega voznika, ki je napihal 2,12 promila. Ker se z rezultatom ni strinjal, so odredili strokovni pregled in ga pridržali. Na Ptuju so tik pred polnočjo ustavili 45-letnega voznika, ki je vijugal po cesti, večkrat vozil prek ločilne črte po nasprotnem pasu. Odredili so alkotest, a ga je odločno odklonil. Spravili so ga v treznilnico.

Na počivališču Ravbarkomanda so kontrolirali 50-letnega državljana Bolgarije, ki je vozil v času prepovedi vožnje. Plačal je globo. Na območju Maribora so dopoldne ustavili 46-letnega Avstrijca, ki je vozil neregistriran avto, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici drugega vozila. Avto so mu zasegli, njega pa odpeljali k sodniku.