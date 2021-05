Črna noč v Brdih, voznik je umrl

Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, se je ob 3.05 na cesti Krasno–Vrhovlje pri Kojskem zgodila huda prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste v brežino, se zaletelo v drevo in se prevrnilo na bok.



Posredovali so gasilci JZGRD GE Nova Gorica, zavarovali kraj nesreče, postavili vozilo na kolesa, s tehničnim posegom iz vozila izvlekli mrtvega voznika, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Na kraju nesreče so bili tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica in policija.

