Črn dan na slovenskih cestah: smrtna žrtev tudi v nesreči pri Krškem

Včerajšnji dan je an slovenskih cestah terjal kar tri smrtne žrtve. Poročali smo že o nesreči pri Litiji, v kateri je umrl 23-letnik, smrtna nesreča se je zgodila tudi na Planini pri Sevnici. Malo po 18. uri pa je ugasnilo še tretje življenje, nesreča se je zgodila v naselju Dobrova pri Krškem.

Po informacijah portala za zaščito in reševanje, je sebno vozilo zapeljalo s cestišča po brežini, se obrnilo na bok in zaletelo v drevo. V prometni nesreči je umrla ena oseba.

Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz avtomobila izvlekli dve ukleščeni osebi, odklopili akumulator ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Krško pri prenosu preminule in poškodovane osebe. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli na kraju. Obveščene so bile pristojne službe.