Črn dan na slovenskih cestah: najstnik umrl na kraju nesreče

Žal moramo poročati o še eni tragični nesreči na slovenskih cestah. Poročali smo, da se je dopoldne na Gorenjskem zgodila huda prometna nesreča. Tamkajšnja policija pa je zdaj sporočila tragično vest, da je v trčenju ugasnilo mlado življenje.

Danes nekaj po 11. uri so bili možje v modrem obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti med Podbrezjami in Zvirčami, v kateri je umrl sopotnik v osebnem avtomobilu. Po do sedaj znanih podatkih je 19-letni voznik osebnega avtomobila vozil po cesti iz smeri Podbrezij proti Zvirčam in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče ter z desnim bočnim delom avtomobila trčil v drevo. 19-letni voznik je bil v nesreči lahko telesno poškodovan. 19-letni sopotnik pa je bil tako hudo poškodovan, da je na kraju dogodka umrl.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Cesta je bila zaprta za ves promet med 11.20 in 15.00. Obvoz je bil urejen. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče in vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

To je že druga smrt na slovenskih cestah v zadnjem dnevu. Okoli 7.30 je v Škrjančah pri Novem mestu na kraju prometne nesreče umrl 45-letni voznik osebnega avtomobila.