Posnetki razkrivajo: vozilo se je zagozdilo pod tovornjakom, voznici ni bilo več pomoči

V ponedeljek se je na južni ljubljanski obvoznici zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrle tri osebe.

Policija je z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovila, da je voznik tovornega vozila, državljan Slovaške, vozil od predora Golovec proti Barju, dohitel stoječo kolono vozil in se zaletel v zadnji del avtomobila, ki ga je vozila državljanka Slovenije. To je potisnilo v drugo vozilo, v katerem sta bila državljana Italije, zaradi hitrosti pa jih je potisnilo v stoječe tovorno vozilo (za volanom je sedel slovenski državljan), ki je stalo pred njimi, to pa nato še v počitniško prikolico državljanov Nemčije.

Slovenka in Italijana umrli

Vozilo Slovenke se je zagozdilo pod tovornjakom, nesrečna voznica pa je takoj preminula. Umrla sta tudi državljana Italije. Voznik drugega kamiona, upravljal ga je državljan Slovenije, se je prekucnil.

Cesta je bila zaprta do 1.00 ponoči, ko so bile odstranjene vse posledice nesreče.

Iz posnetkov, ki jih je policija pridobila, je videti, da je tovornjakar, ki je nesrečo zakrivil, sicer zaviral, a zelo pozno in tik pred zdajci. Ostale okoliščine bodo ugotavljali tudi s pomočjo sodnih izvedencev.

Policija še razkriva, da nihče od udeležencev ni bil pod vplivom alkohola.