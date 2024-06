Policija prejela nevsakdanji klic: čreda govedi pobegnila s pašnika, bik napadel lastnika

V četrtek so celjski policisti na območju Prevalj obravnavali nesrečo, ki so jo zagodli sodoprsti kopitarji.

Čreda govedi je poškodovala ogrado pašnika in pobegnila. Ko sta jih lastnik in lastnica kmetije poskušala spraviti nazaj na ograjen pašnik, ju je napadel bik in oba poškodoval.

Kaj se bo zgodilo z bikom, ki je napadel lastnika kmetije, ni jasno.

