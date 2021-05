Človeško meso za čevapčiče

Žrtve naj bi surovo mučili, jim odrezali ude, izdrli oči in jih obglavili, nato pa predelali v čevapčiče. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv

Šest jih je končalo v priporu, za pet osumljencev, ki so na begu, pa je razpisano iskanje.

Slovenska celica

Mednarodna združba je leta 2018 začela ustanavljati celico tudi v Sloveniji, kjer se je začelo novačenje članov.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so ob sodelovanju s kriminalisti drugih policijskih uprav 14. in 15. maja opravili 23 hišnih preiskav in našli dokaze o dobro organizirani mednarodni kriminalni združbi, imenovani Kavački klan, ki je tihotapila prepovedane droge in orožje v države Evropske unije in zahodnega Balkana.NPU je v svojem delu obširne mednarodne preiskave na prste stopil 48 osumljencem, med njimi je 25 slovenskih državljanov, 23 pa tujcev. Osmerico glavnih so kriminalisti z očitki, da so preprodajali droge in orožje, pospremili k preiskovalnemu sodniku ljubljanskega okrožnega sodišča, šest jih je končalo v priporu. Po podatkih policije je pet osumljencev na begu in je za njimi razpisano iskanje. Osumljeni so, da so pridobili protipravno premoženjsko korist v višini vsaj dveh milijonov evrov.Okoli 790 kilogramov kokaina, deset kilogramov heroina, skoraj 2250 kilogramov konoplje, večjo količino amfetamina in več orožja naj bi šlo čez roke kriminalne združbe, velik del je potoval tudi skozi Slovenijo.Kavački klan ima korenine v Črni gori, intenzivno je deloval tudi v Srbiji in širše po Evropi, vodil pa naj bi ga Črnogorec, ki se pred roko pravice neuradno skriva v Južni Ameriki.Ko so februarja v Srbiji izvedli 30 hišnih preiskav, so namreč naleteli na hišo groze. Imela je skrivne prostore, kjer so se dogajala grozodejstva. Žrtve naj bi surovo mučili, jim odrezali ude, izdrli oči in jih obglavili, nato pa predelali v čevapčiče, ki naj bi si jih Zvicer nato privoščil z gorčico in čebulo. Pred tem so razrezane metali v Donavo, celo raztapljali trupla v kislini. Srbski policisti so v spektakularni akciji aretirali Zvicerjevo desno roko,, ki ga srbsko podzemlje pozna kot Mesarja.Kot je pojasnila v. d. direktorice NPU, je mednarodna združba 2018. začela ustanavljati celico tudi v Sloveniji, kjer se je začelo novačenje članov. Ti so imeli natančno določene vloge, hierarhična struktura pa je bila zelo striktna. Člani združbe so bodisi skrbeli za tihotapljenje drog in orožja na različne konce Evrope, v nasprotno smer pa skrbeli za prenos denarja. Ustanavljali so tudi podjetja, namenjena umazanim poslom. Slovenski del klana naj bi po ugotovitvah policije poskrbel za pot denarja, tako naj bi iz Španije v Beograd pretihotapili okoli 5,6 milijona evrov gotovine, so poročali mediji., pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije, je povedal, da je kakšno leto dni trajajoča preiskava pokazala, da je slovenska policija kos tudi tako zahtevnim nalogam, ko gre za preiskavo kriminalnih združb najvišjega ranga.Preiskava ni bila zahtevna le zaradi mednarodnih razsežnosti, temveč zaradi izjemno dobre organiziranosti kriminalne združbe, ki je uporabljala tehnološko napredna komunikacijska sredstva, kar je od organov odkrivanja in pregona zahtevalo še dodatno angažiranje. Tu jim je pomagal tudi Europol. Ker so osumljenci nezakonito bogateli, v nekaterih primerih sočasno teče tudi finančna preiskava po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.