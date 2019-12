Žrtve Hrvatice na Obali stare od 76 do 99 let

Ovadena Zagrebčanka

Izolski policisti so v zadnjem času obravnavali več kaznivih dejanj velikih tatvin, ki so jih storilke izvrševale na posebej predrzen način.Od julija do decembra so ženske organizirano izvrševale kazniva dejanja tako, da so hodile po večstanovanjskih hišah v Izoli, kjer so si vnaprej ogledale in določile žrtve. To so bili starejši občani, najmlajša žrtev je bila stara 76 let, najstarejša pa 99 let.Te so pod pretvezo, da so zadeli nagradno masažo oziroma da prihajajo iz centra za socialno delo, prepričale, da so jih spustili v stanovanje. Oškodovance so krajši čas zamotile tako, da so jih masirale z manjšimi masažnimi aparati, medtem pa so preostale storilke neopazno vstopile v stanovanje, ki so ga pregledale ter ukradle denar in nakit. Zatem so stanovanje zapustile.Policisti so 28. novembra v dopoldanskem času prejeli obvestilo občana, da so na parkirišču med blokoma na Ulici Vena Pilona v Kopru tri ženske, ki po stanovanjih prodajajo prte. Po obvestilu občana so jih izsledili in posumili, da lahko izvršujejo prav ta kazniva dejanja. Z vsemi je bil opravljen postopek, pri eni od oseb je bil tudi najden in zasežen manjši masažni aparat.Z vsemi oškodovanci je bila v nadaljevanju opravljena prepoznava oseb po fotografijah. Ugotovljeno je bilo, da je ena od teh žensk, 65-letna državljanka Hrvaške iz Zagreba, osumljena vseh tovrstnih kaznivih dejanj na območju Izole. Njo in še dve neznani storilki bodo policisti kazensko ovadili.Policisti ponovno vse opozarjajo na previdnost. Opozorite svoje prijatelje, starše, babice in dedke, sosede, naj v stanovanje ne spuščajo nikogar, ki ga ne poznajo, prav tako naj ne nasedajo neznanim ženskam (pa tudi moškim ne), da so dobitniki nagradnih masaž oziroma da prihajajo iz različnih zdravstvenih ustanov. Če pa se zgodi, da vas okradejo, pokličite takoj 113 ali anonimni telefon 080 1200 in policistom povejte čim več podatkov o osebah, vozilih ipd.