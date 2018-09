PIRAN – Na Pristaniški kapitaniji v Kopru so ob 14.40 uri sprejeli klic, da je na morju med piransko Punto in Fieso v občini Piran nasedla jadrnica Policisti so ugotovili, da je jadrnica, katere skipper je bil državljan Avstrije, nasedla zaradi burje in okvare motorja (nezmožnostmanevriranja).Policijska patrulja je skupaj s posadko uprave za pomorstvo jadrnico zvlekla s čeri in jo nato odvlekla v marino Portorož. Nihče ni bil poškodovan.