FOTO: Znano, kje je izbruhnil velik požar

ROVTE – Ob 3.36 je. Požar v mehanični delavnici v Rovtah so pogasili gasilci PGD Podnart, PGD Radovljica, PGD Ljubno, PGD Kropa, PGD Mošnje, PGD Brezje, PGD Lesce, PGD Lancovo, PGD Srednja Dobrava, PGD Hlebce, PGD Begunje in PGD Kamna Gorica, poroča uprava za zaščito in reševanje.Policija je sporočila, da se je ogenj vnel na traktorju, od tam pa razširil še na druge stvari v objektu in na sam objekt, ki je delno pogorel. V požaru je nastala velika materialna škoda. Poškodovan je samo objekt in stvari v njem.Ugotovljene okoliščine izključujejo tujo krivdo za požar.