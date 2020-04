Znano, kaj se je zgodilo z 29-letnikom, ki so ga našli mrtvega

Velika iskalna akcija

Včeraj so. Zdaj so policisti OKC PU Nova Gorica sporočili, da so bili v soboto, 18. aprila, ob 19.21 obveščeni o pogrešanem moškem z območja upravne enote Tolmin. Za njim se je izgubila sled ob reki Soči nad volčanskim mostom v bližini krožnega križišča Peršeti v bližnji okolici Tolmina.Policisti so ob prihodu na kraj in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 29-letni moški okoli 17.30 ure sam stopil v reko Sočo in zaplaval. Pogrešanega so čez nekaj časa najprej začeli iskati tam prisotni prijatelji, in sicer ob strugi reke Soče proti volčanskemu mostu. Ker ga niso našli, so na pomoč poklicali reševalce in policiste.Takoj po prijavi so tolminski policisti n območju začeli izvajati aktivnosti, da bi našli pogrešanega moškega, v iskalni akciji pa so se jim pridružili tudi pripadniki GRS Tolmin in gasilci PGD Tolmin (skupno približno 30 ljudi). Pregledali so celotno okolico od kraja izginotja, predvsem pešpoti na obeh bregovih reke Soče od točke odhoda pogrešanega v reko v smeri sotočja, prav tako so reševalci pregledali strugo reke Soče v isti smeri s čolnom. Kljub intenzivnemu iskanju policisti in reševalci pogrešanega moškega v soboto zvečer niso našli, zato so iskalno akcijo začasno prekinili in jo nadaljevali naslednjega dne zjutraj.Včeraj ob 6.29 so svojci pogrešanega policiste obvestili, da so približno 50 metrov niže od točke vstopa v reki Soči v globini približno treh metrov opazili moškega, ki ni kazal znakov življenja. Obstajala je velika verjetnost, da gre za pogrešanega moškega.Na kraj so bili napoteni policisti PP Tolmin, ki so zavarovali kraj najdbe in opravili ogled omenjenega. Kasneje so se jim pridružili tudi gasilci PGD Tolmin z reševalnim čolnom in potapljači podvodne reševalne službe – reševalna enota Tolmin, ki so ob 8.35 truplo moškega izvlekli na desni breg reke Soče. V nadaljnjem identifikacijskem postopku je bilo ugotovljeno in potrjeno, da gre za pogrešanega 29-letnega moškega iz Zgornjega Posočja.Na kraju je bil tudi zdravnik ZD Tolmin, ki je potrdil smrt pokojnega, pri ogledu pokojnega pa ni bilo ugotovljenih znakov, ki bi kazali na smrt zaradi nasilja. Odredil je sanitarno obdukcijo na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili vzrok smrti.Po do zdaj znanih ugotovitvah so tolminski policisti tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.Prav tako bodo ukrepali proti njegovim prijateljem oziroma podali predlog drugemu prekrškovnemu organu (Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije) zaradi kršitve vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah.