Znane podrobnosti požara v Univerzitetni knjižnici

MARIBOR – Ob 0.58 se je v Univerzitetni knjižnici v Mariboru sprožil požarni alarm. V knjižnici so iz neznanega vzroka začela tleti zložena oblačila na lesenih policah. Požar so pogasili gasilci. Ker je ta prostor zaščiten s protipožarnimi vrati, do ogroženosti drugih prostorov ni prišlo, so sporočili iz PU Maribor. V prostoru knjižnice se je nabralo precej dima, zato so gasilci prostor prezračili. Po prvih ocenah škoda znaša okoli 3000 evrov. Poškodovan ni bil nihče.



Čeprav vzrok požara še ni znan, policisti niso zaznali elementov kaznivega dejanja. Po zaključeni preiskavi bodo z ustreznim aktom seznanili pristojno tožilstvo.