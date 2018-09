Znana identiteta trupla, ki so ga potegnili iz Soče

KOBARID –Danes ob 10.07 uri, je bila Policija obveščena, da so v reki Soči pri Kobaridu, v bližini Napoleonovega mostu, opazili osebo, ki ni kazala znakov življenja. Poleg policistov in reševalcev Nujne medicinske pomoči iz Tolmina so na kraju posredovali gasilci PGD Kobarid, ki so omenjeno osebo potegnili iz reke Soče in jo z vrvno tehniko dvignili na brežino. Po prvih ugotovitvah na kraju ni bilo ugotovljenih znakov nasilne smrti.



Kasneje je zdravnica lahko le potrdila njeno smrt in odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na pristojnem Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Prav tako je bilo v nadaljnjem postopku identifikacije ugotovljeno, da gre za 60–letno žensko iz Zgornjega Posočja. Glede najdbe mrtve osebe so policisti obvestili tudi pravosodne organe. Policisti iz Bovca nadaljujejo z zbiranjem dodatnih obvestil glede vseh okoliščin najdbe pokojne ženske v reki Soči na Kobariškem.