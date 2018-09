Znana identiteta voznika, ki je umrl na kraju nesreče

V soboto nekaj pred polnočjo se je na Vipavskem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila . Ob 23.32 je na regionalni cesti Vipava–Razdrto z vozilom zapeljal s cestišča in obstal na strehi pod cesto.Novogoriški prometni policisti so z zbiranjem obvestil in ob ogledu kraja nesreče ugotovili, da je 50-letni voznik osebnega avtomobila VW passat, državljan Italije, vozil po regionalni cesti zunaj naselja Lozice iz Podnanosa proti naselju Razdrto. Ko je pripeljal do levega delno preglednega ovinka (na vozišču brez označenih prometnih pasov), ni vozil po desni strani smernega vozišča in na taki oddaljenosti od roba vozišča, da bi potekal promet varno in neovirano. V levem ovinku, kjer je na desni strani asfaltirano izogibališče, je zapeljal desno na neutrjeno bankino, od tam pa je osebno vozilo drselo desno in z vozišča po strmi brežini, kjer je po dobrih 17 metrov s prednjimi levimi vrati bočno trčilo v drevo. Osebno vozilo je nato obrnilo na streho, obstalo je približno tri metre pod voziščem, poroča PU Nova Gorica.Voznik (50) je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.Zdravnica ZD Ajdovščina je odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.