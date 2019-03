Zlorabil mladoletnico, a ostaja zdravnik

Znano, kdo je umrl v audiju slovenskih registrskih oznak

BOSANSKA KRUPA – Tri osebe, dva moška in ženska, ki so umrli v ponedeljek okoli 20. ure blizu vasi Stegarić v BiH, so državljani BiH. Umrli so v audiju slovenskih registrskih oznak, ki je zaradi neprilagojene vožnje in hitrosti čelno trčil v kombi. Oblasti v BiH so sporočile, da so umrli B.