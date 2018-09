Zloba ne pozna meja: pomorili čebele

LJUBLJANA – Na obrobju mestnega parka Tivoli so nepridipravi namenoma pobili čebele. Skrbnik in lastnik čebelnjakov je neprijetno novico objavil na svojem facebooku. »Nekdo mi je namerno zastrupil dve čebelji družini v Tivoliju. Nabavil je insekticid, ga stresel v panj in insekticid demonstrativno pustil na zelo vidnem mestu pri panjih. Družini sta v celoti umrli. Ne morem verjeti, da se lahko kaj takšnega zgodi,« je zapisal.Kaj je nepridiprava vleklo v takšen motiv, si Škraban ne zna pojasniti. »Zagotovo gre za načrtno oškodovanje in ne za pijansko razdejanje. Koga moti, ne vem,« nam je povedal. Z insekticidi so mu pomorili dve od desetih čebeljih družin, dejanje pa je že prijavil policiji. Zgodilo se je v noči na torek. Kot so nam sporočili s PU Ljubljana je v čebelnjaku nastalo za nekaj sto evrovmaterialne škode. Policisti nadaljujejo s preiskavo zaradi sumov kaznivega dejanja poškodovanja tujih stvari.Čebelnjak v Tivoliju je bil tarča napada že spomladi letos, ko so se vandali prevrnili nekaj panjev na glavo. Takrat ni bilo večje škode, a ker so čebelam v Tivoliju največji sovražnik očitno ljudje, Škraban razmišlja o postavitvi varnostnih kamer.