FOTO: Znani kmetovalec umrl pod traktorjem

Nesrečnega traktorista so izpod vozila potegnili ljutomerski gasilci. FOTO: Pgd Ljutomer

Tudi gasilcem je zelo težko, ko posredujejo v takšnih nesrečah, še zlasti če umre njihov stanovski kolega. FOTO: Oste Bakal

Posredovali so gasilci PGD Ljutomer in reševalci nujne medicinske pomoči, a kmetovalcu ni bilo več pomoči.

MALA NEDELJA – Žalostno je bilo zadnjo septembrsko soboto na hribčku nad Biotermami Mala Nedelja, tam, kjer se srečajo Prlekija in Slovenske gorice in kjer se je počasi zaključevala letošnja trgatev. Okrog 15.30 se je namreč pripetila delovna nesreča, v kateri je umrl 62-letni domačin. Gre za znanega in priljubljenega kmetovalca, ki je bil aktiven na različnih področjih, zlasti pa v PGD Mala Nedelja, kjer je bil tudi predsednik.»Takšnega človeka in gasilca, kot je bil Zlatko, ki je s bil srcem in dušo pri stvari, ne srečaš pogosto. Hvaležni mu bomo za vedno. V času njegovega predsedovanja smo nabavili največ opreme, sicer rabljene, a kljub temu smo bili veseli, saj si novih reči nismo mogli privoščiti. Večino sredstev smo zbrali na gasilskih prireditvah, ki jih je večinoma organiziral prav on. Čeprav je bil predsednik, je bil pogosto tudi kuhar na prireditvah, saj je bil vrhunski strokovnjak za tako imenovane gasilske jedi. Še bi lahko našteval o našem Zlatku, njegova prehitra smrt nas je vse močno pretresla,« nam je povedal njegov sosed in prijateljZlatkovo življenje se je žal končalo v soboto, ko je med delom v vinogradu s traktorjem zapeljal čez škarpo v bližnji gozd, kjer se je vozilo prevrnilo in ga pokopalo pod seboj. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer in reševalci nujne medicinske pomoči, a kmetovalcu, možu, očetu dveh odraslih otrok in dedku dveh vnukov ni bilo več pomoči.»Zdravnik ZD Ljutomer je na kraju dogodka potrdil smrt moškega in odredil sanitarno obdukcijo,« je po opravljenem ogledu sporočila, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota. Obdukcija bo pokazala, ali je Zlatko Kocbek, za katerega nikoli nič ni bilo težko, umrl zaradi poškodb, ki jih je dobil v nesreči, ali pa ga je že pred tem obšla slabost, zaradi česar je izgubil nadzor nad vozilom. Na prizorišču nesreče je bilo slišati, da bi ga lahko zadel srčni infarkt, saj da je imel v zadnjem času nekaj težav s srcem in ožiljem. Mnogi so podvomili, da bi lahko tako izkušen voznik, ki že vse življenje vozi traktor, kar tako zapeljal čez škarpo ter se prevrnil.