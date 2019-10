IZLAKE – V sredo okoli 17. ure se je na cesti med Mlinšami in Izlakami zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik kombija in peška. To so hudo poškodovano z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Iz PU Ljubljana so sporočili, da je njeno življenje ogroženo.



Policisti o nesreči še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.