V soboto okoli 14.30 so policiste obvestili o prometni nesreči na lokalni cesti od Sela pri Zagorju proti Farčnikovi koloniji.



V poročilu PU Ljubljana pišejo: »Voznica osebnega vozila je nameravala zapeljati čez most, pri tem pa peljala preveč levo in zapeljala v strugo potoka Kotredeščica.«



V nesreči se je lažje poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v trboveljsko bolnišnico.



Prejela bo plačilni nalog.