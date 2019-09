KORAČICE – V četrtek ob 7.10 je 52-letna voznica vozila osebni avtomobil po lokalni cesti iz smeri Svetega Tomaža proti Ključarovcem in v Koračicah zapeljala s cestišča v levo ter trčila v drevo.



V prometni nesreči se je voznica hudo poškodovala, obe njeni sopotnici v vozilu, stari 9 in 11 let, pa lažje. Vse tri so z reševalnim vozilom prepeljali v SB Ptuj, so sporočili iz PU Maribor.