Zdravstvena delavka ponaredila več kot 200 receptov

MARIBOR – Zdravstvena uslužbenka, ki so jo kriminalisti začasno pridržali, je domnevno ponaredila več kot 200 zelenih receptov za različna zdravila, ki so na črnem trgu zelo iskana. S soosumljenim sta po trenutnih ugotovitvah mariborskih kriminalistov oškodovala Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za 3000 do 5000 evrov.Podrobnosti kriminalistične preiskave je predstavil pomočnik vodje mariborskih kriminalistov. Povedal je, da so v okviru predkazenskega postopka na območju PU Maribor izvedli skupno šest preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter osebnih avtomobilov, kjer so iskali materialne dokaze za nadaljnji kazenski postopek. Preiskava je potekala zaradi utemeljitve sumov goljufije, za kar je predpisana kazen do treh let zapora.Osumljena zdravstvena uslužbenka (neuradno gre za medicinsko sestro v UKC Maribor) je od leta 2017 do letos ponaredila več kot 200 zelenih receptov na svoje ime in na ime soosumljenega. Na vseh receptih je ponarejen podpis več zdravnikov.Preberite še:Na podlagi teh receptov so lekarne izdale več kot 600 zavojev zdravil Sanval, Zaldiar, Lexaurin in Doreta. Gre za zdravila, ki se izdajajo samo na recept in so zelo iskana pri odvisnikih od prepovedanih drog. S tem dejanjem je bil oškodovan ZZZS, ki je končni plačnik zdravil. Policija še preiskuje, ali sta osumljenca nato ta zdravila preprodajala na črnem trgu in se s tem finančno okoristila. Prav tako policija še preiskuje, ali je osumljenima pomagal še kdo.Kriminalisti so jima v petek začasno odvzeli prostost in ju še isti dan tudi izpustili, saj ni bilo več razlogov za pridržanje. Soosumljeni je moški, ki pa ni zaposlen v zdravstvu. Sum zlorabe zelenih receptov so prvi opazili v lekarnah in o tem obvestili delodajalca osumljenke.Več o zadevi bo popoldne na novinarski konferenci povedal predstojnik mariborskega urgentnega centra