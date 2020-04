Zdravnici potrdili zapor

10 mesecev zaporne kazni ji je izreklo sodišče.

Sprva je tožilstvo odgovornost pripisalo zdravnici in trem medicinskim sestram, a je naknadno odstopilo od pregona sester. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen

V pravdnem postopku je sodišče mariborskemu kliničnemu centru naložilo plačilo odškodnine: materi 26.300, očetu 20.666, Žanini sestrici dvojčici pa 10.400 evrov.

Upokojeno mariborsko pediatrinjoso oktobra pred tremi leti obsodili zaradi smrti 16-mesečne deklicena deset mesecev zapora. Čeprav je Krajnčeva poskušala takšno odločitev izpodbiti na vrhovnem sodišču, je to njeno zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo in potrdilo pravnomočno sodbo.Da je z malo Žano nekaj narobe, so starši ugotovili konec marca 2009, ko je začela bruhati, dobila je tudi drisko. Naslednjega jutra so jo odpeljali k dežurnemu zdravniku, ki je posumil na trebušni virus, zato ji je predpisal zdravila. Ker se Žani stanje ni izboljševalo, so jo zvečer odpeljali na pediatrično kliniko, kjer je bila dežurna zdravnica Krajnčeva.Ob prihodu v bolnišnico je deklica kazala simptome rotavirusa. Prejela je terapijo, ki ji jo je predpisala zdravnica, nekaj ur pozneje pa je dekličina mati opazila, da težko diha. Na pomoč je poklicala medicinske sestre, ki so jo odnesle na oddelek intenzivne nege, kjer je s pomočjo aparatov znova zadihala. Dva dni pozneje je umrla.Čeprav je Krajnčeva zavračala krivdo in trdila, da se je pri deklici zgodil nepričakovan zaplet ter da ji ni mogoče pripisati odgovornosti za to, da se je zdravljenje izteklo v smrt, sta sodišče prve in druge stopnje pritrdili tožilstvu in obdolženo zdravnico spoznali za krivo malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti. Kot je ob razglasitvi sodbe pojasnilo že prvostopenjsko sodišče, je bila možnost hude dehidracije še kako aktualna in bi se zdravnica tega morala zavedati, a ni dovolj skrbno ocenila stanja otroka, sestram pa ni dala navodil, kako naj nadzorujejo in preverjajo stanje. Višje sodišče je taki odločitvi pritrdilo.Zdravničina obramba je poskušala pravnomočno sodbo izpodbiti z zahtevo za varstvo zakonitosti, a vrhovni sodniki v nizu kršitev, ki jih je sodišču očitala obramba, niso našli niti enega razloga za razveljavitev pravnomočne sodbe, kaj šele da bi obsodilno sodbo spremenili v oprostilno. Tožilstvo, kot še poroča Večer, ne bo nasprotovalo temu, da bi upokojena pediatrinja kazen namesto za rešetkami odslužila z delom v splošno korist.