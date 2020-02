Zdaj je jasno, kdo je deklica, ki je na Kaninu obvisela na sedežinci

Takšne sreče pa ni imel deček, o katerem smo poročali v minulih dneh in na Krvavcu s sedežnice omahnil v globino.

Policisti še vedno nadaljujejo z zbiranjem informacij o nesreči na smučišču Kanin, ki se je zgodila v četrtek. Kot so sporočili v petek, je med 10 in 15 metri nad tlemi na sedežnici Prevala skoraj padla mlajša deklica, a sta jo ženska in mlajši fant uspela potegniti nazaj na sedež. Policija, je zbirala podatke o dogodku in ugotovila, da je šlo za 7-letno deklico s Hrvaške, njeno 47-letno mamo in 13-letnega sina. Kot so pojasnili, so se po pozivu v javnosti, sami oglasili na policijski postaji.Bovški policisti so z njimi opravili pogovor, da bi razjasnili okoliščine dogodka, ki so mu bili priča nekateri smučarji na Kaninu.Drama na sedežnici se je odvijala v četrtek okoli 13. 30 ure približno 100 metrov od vstopa na sedežnico Prevala. Deklico, ki je obvisela in skoraj padla v globino, sta mama in njen 13-letni brat uspela potegniti nazaj na sedež.Na PU Nova Gorica so še dodali da še zbirajo dodatna obvestila v povezavi z dogodkom v skladu z usmeritvami okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.