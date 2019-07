Zbranost pri vožnji je ključna

Preden se odpravite na pot, se prepričajte, da je motor tehnično brezhiben,

LJUBLJANA – V poletnih mesecih je na cestah večje število motoristov in mopedistov. Agencija za varnost prometa (AVP) zato motoriste poziva, naj se v poletni vročini, ki vpliva na zbranost ter lahko upočasni reakcije in odzivnost pri vožnji, na ceste podajo strpno in previdno.Motorist mora biti pozoren na več stvari hkrati. Vožnja motorja zahteva zelo dobro psihofizično pripravljenost. »Preden se odpravite na pot, se prepričajte, da je motor tehnično brezhiben. Poskrbite za varnost z dobro zaščitno opremo, med katero spadajo čelada, kombinezon, ščitnik hrbtenice, škornji in rokavice. Najbolje je, da je oprema v živahnih, opaznih barvah, med vožnjo pa imejte prižgane luči,« svetujejo na AVP. »Poskrbite za načrtovanje postankov na poti in tudi za ustrezno hidracijo.Poleti so pogoste nevihte ali neurja s točo, ti cestne razmere iz idealnih razmer za vožnjo lahko v hipu spremenijo,« še opozarjajo na agenciji. Voznike avtomobilov in drugih dvoslednih vozil želijo spomniti, da je potrebna dodatna pazljivost, saj so motoristi zaradi ozke silhuete slabše vidni in se lahko v ogledalih hitro izmuznejo pogledu.»V času poletne brezskrbnosti ne pozabimo, kako usoden je lahko kateri koli dejavnik tveganja v prometu in da nam lahko za vedno spremeni življenje. Ceste si delimo vsi udeleženci v prometu, vsi pa si tudi želimo priti varno na cilj. Agencija znova opozarja, da smo za varnost v prometu odgovorni vsi skupaj, življenje pa je neprecenljivo,« še polagajo na srce udeležencem v prometu.