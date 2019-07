Zbil kolesarja in zapeljal v jarek

VELIKO MRAŠEVO – Okoli 21.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med naseljema Križaj in Veliko Mraševo.



Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 40-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti proti Velikemu Mraševu in z vozilom oplazil 57-letnega kolesarja.



Kolesar, ki je bil v temnih oblačilih in na kolesu ni imel luči, je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Voznik osebnega avtomobila, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, pa je zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil.



Reševalci so oba udeleženca nesreče odpeljali v bolnišnico.



Voznik osebnega avtomobila se je v nesreči hudo poškodoval.



Policisti nadaljujejo preiskavo in še ugotavljajo odgovornost za povzročitev prometne nesreče, poroča PU Novo mesto.