Zavijala je proti trgovini in izsilila prednost 25-letniku: poškodbe se bile usodne

ŠENTILJ – Včeraj popoldne se je kakšnih 200 metrov pred starim mednarodnim mejnim prehodom Šentilj zgodila huda nesreča, v kateri je umrla ena oseba, smo poročali včeraj.



Policija danes razkriva, da je okoli 18.10 46-letna domačinka vozila osebni avtomobil po regionalni cesti iz smeri Šentilja v smeri Republike Avstrije: »Kakšnih 200 metrov pred bivšim starim mednarodnim mejnim prehodom Šentilj je v preglednem križišču zavijala levo, na parkirni prostor tamkajšnje trgovine, ob tem pa odvzela prednost 25-letnemu Hrvatu, vozniku motornega kolesa avstrijskih registrskih oznak, ki je pripeljal nasproti iz smeri Avstrije. Vozili sta trčili, voznik motornega kolesa pa se je v nesreči hudo telesno poškodoval. Na kraju so mu nudili zdravniško pomoč in ga oživljali, vendar je več kot uro po nesreči umrl.«



Ogled prometne nesreče so pod vodstvom dežurne preiskovalne sodnice okrožnega sodišča v Mariboru in v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke opravili policisti postaje prometne policije iz Maribora. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo in izdelavo nekaterih izvedeniških mnenj.



Policisti bodo voznico osebnega avtomobila kazensko ovadili.