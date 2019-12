Zatrdila je, da otrok ne ugrablja

Jerneja (na fotografiji levo) in Matic Munc ter Natalija Markač FOTO: JOžE SUHADOLNIK

28. marca 2012 je bila deklica vrnjena mami.

Boža Plut je obtožena pomoči h kaznivemu dejanju odvzema mladoletne osebe.

Prihodnje leto bo minilo deset let od začetka žalostne zgodbe o ugrabitvi koroške deklice, ki se je končala šele marca 2012. Včeraj bi morala kot zadnja domnevno vpletena v to zgodbo pred ljubljansko okrožno sodnicostopiti zastopnica Društva za zaščito pravic in otrok in mater samohranilk Ostržek, pri kateri je deklica bivala od marca do junija 2011. A na predobravnavni narok je ni bilo, dvignila ni niti sodnega vabila. Če ga niti v drugo ne bo, bo sodišče za pomoč zaprosilo policijo.Že leta 2014, ko je bila zoper njo vložena obtožnica, je sicer povedala, da nikoli ni skrivala, da je deklica pri njej, sodelovanja pri odvzemu mladoletne osebe pa da ne bo priznala. Da je deklica pri njej, so, kot je zatrdila, vedeli tako na Centru za otroke in mladostnike v Ljubljani kot policisti. Dodala je, da ne ugrablja otrok, ampak jim pomaga. V obtožnici ji tožilstvo med drugim očita, da je otroku onemogočala vsakršne stike z vrstniki, onemogočila stike deklice z delavci centra za socialno delo in s tem povzročila poslabšanje njenega duševnega in telesnega zdravja.Kot smo že takrat pisali, se je začelo zapletati leta 2010, ko so se dekličini starši razšli. Četudi je bila deklica pravnomočno dodeljena v varstvo in skrb mami, se oče s tem ni strinjal in je ni hotel predati mami. Prišel je marec 2011, ko je bila izvedena izvršba, a policija deklice na očetovem domu ni našla. Mama se je odločila, da jo bo prijavila kot pogrešano, vmes je tudi oče dekličino mamo in dedka ovadil zaradi suma spolne zlorabe deklice. Ovadba je bila maja 2011 na tožilstvu zavrnjena. Deklico so našli šele eno leto od njenega pogrešanja, torej 28. marca 2012, in sicer v Ljubljani skupaj z njeno babico po očetovi strani.Že od vsega začetka je pri očetovem boju za deklico oziroma njenem skrivanju veliko vlogo odigrala svetovalnica Akcija!, ki sta jo takrat vodilain njegova žena. Tam so namreč vseskozi trdili, da sum glede domnevne zlorabe deklice ni bil raziskan. Zato sta se zakonca Munc, potem ko so deklico končno vrnili mami, znašla med prvimi obtoženimi glede storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe. Pomoč pri tem so jima ponudili dekličina babica, njen mož ter sodelavka svetovalnice Akcija!Vsi razen Markačeve in dekličinega dedka po očetovi strani, ki sta raje počakala, da o krivdi odloči sodišče (prva je dobila pogojno zaporno kazen, drugi hišni zapor), so priznali krivdo in se pogodili s tožilstvom (Munc in dekličina babica po očetovi strani sta dobila hišni zapor, Munčeva žena pa je morala opraviti več ur družbenokoristnega dela).Zaradi sodelovanja pri odvzemu mladoletne osebe in zanemarjenja otroka je bil na dve leti in osem mesecev zapora obsojen dekličin oče. Kot rečeno se obtožnici ni mogla izogniti niti Plutova. Ta se je tudi zaradi zdravniških opravičil uspešno izogibala sojenju; med drugim je bil celo postavljen izvedenec, ki je ugotovil, da na sojenju po vsaki uri potrebuje odmor. Primer sicer zastara 2021.