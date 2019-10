Zaslišal je hropenje, ko je odprl vrata stanovanja, je videl strašen prizor

BOVEC – V sredo nekaj po polnoči je na območju Bovca tekla kri, zaradi več vbodnih ran je umrl 34-letni, vodja sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, je predstavil dosedanje izsledke kriminalistične preiskave.Preberite še:Med preiskavo bilo ugotovljeno, da je 24-letni osumljenecnapovedano prišel k 34-letnemu oškodovancu in ga povabil, naj za trenutek izstopi iz stanovanja. Pred stanovanjem ga je 24-letnik z ostrim predmetom napadel in mu prizadejal številne telesne poškodbe v različne dele telesa. V stanovanju je bil v tem času drug moški, ki je zaslišal hropenje, ko je stopil iz stanovanja je osumljeni pobegnil s kraja. Priča je poklicala policijo in reševalce ZD Tolmin, ki pa poškodovancu niso mogli več pomagati. Policisti so v bližini našli odvržen ostri predmet.Kriminalisti in policisti z območja PU Nova Gorica so 24-letnega osumljenca navedenega kaznivega dejanja kmalu izsledili in mu na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost.Še istega dne je bila opravljena hišna preiskava na začasnem naslovu osumljenca, kjer so bili najdeni nekateri predmeti za dokazovanje krivde.Preberite še:Glede okoliščin, zakaj je prišlo do spora med osumljencem in žrtvijo, policija še vedno zbira obvestila. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi šlo za nerazčiščene osebne zadeve. Spor naj ne bi bil dolgotrajen. Pred umorom naj osumljeni žrtvi po podatkih policije ne bi grozil.Osumljenec je bil v četrtek ob 14. uri priveden k preiskovalni sodnici, ki je zaradi ponovitvene dejavnosti in begosumja, zoper osumljenca odredila pripor v solkanskih zaporih. Zagrožena kazen za umor na zahrbten umor je najmanj 15 let zapora. Ali je krivdo priznal, policija ni želela razkriti.Osumljeni je državljan BiH, od maja letos z začasnim prebivališčem na območju Bovca. Doslej ni bil obravnavan za nobeno kaznivo dejanje, podatke iz njegove matične države pa zaenkrat pridobivajo.