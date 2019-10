LJUBLJANA – V torek malo po 14. uri se je na Celovški cesti zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeleženi vozniki štirih osebnih vozil.



Nalet je nastal zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji povzročil voznik osebnega vozila, ki je trčil v vozilo pred sabo. Tudi to je nato odbilo naprej v vozilo pred sabo in to še naprej v četrto vozilo. Pri tem sta bila lažje poškodovana dva voznika.



Ko bodo zbrana vsa obvestila, bodo policisti izvedli ustrezen ukrep.