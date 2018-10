5000 evrov kazni za tovornjakarja

OBREŽJE – Novomeški prometniki so v soboto popoldne med kontrolo prometa na avtocesti pri Obrežju ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom iz Hrvaške. Med postopkom so ugotovili, da je prekoračil dovoljeni čas vožnje in v tem času ni imel predpisanih odmorov in počitkov. Policija PU Novo mesto v poročilu piše, da je voznik začel voziti ob 4. uri in je vozil brez odmora kar 21 ur. Nezakonito in nevarno ravnanje je skušal prikriti na način, da je za 24 ur uporabil dva tahografska lističa.



Policisti so vozniku izrekli globo 1190 evrov in 3570 evrov za pravno osebo, za katero je opravljal vožnjo.