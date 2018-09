Zaradi izsiljevanja v zapor

6

Skupaj z Gorjupom in Glamočaninom so bili v obtožnici omenjeni še trije – dva sta krivdo na predobravnavnem naroku priznala in že bila pogojno obsojena, tretji je sodišču nedosegljiv.

KRANJ – V osrednji gorenjski sodni palači soobsodili na šest let zapora. Takšna kazen zato, ker je Ljubljančan med letoma 2014 in 2017 od škofjeloškega podjetnika z izsiljevanjem in goljufijo pridobil približno 600.000 evrov. Poleg tega je kranjsko sodišče večinoma ugodilo premoženjskopravnemu zahtevku oškodovanega podjetnika, ki mu mora Gorjup vrniti več kot pol milijona evrov. Obramba vztraja, da ni šlo za izsiljevanje, zato se bo na odločitev sodišča pritožila.Enotno kazen šestih let so Ljubljančanu prisodili tudi zaradi preprodaje zdravil na recept ali drugih sredstev za zdravljenje, ki so škodljiva za zdravje. Hkrati je v šestletno bivanje za rešetkami vključen tudi preklic trinajstmesečne pogojne kazni, ki so jo Gorjupu pred štirimi leti izrekli na ljubljanskem okrajnem sodišču zaradi preslepitve kupcev in neupravičene uporabe tuje oznake ali modela.Za soobtoženega, prav tako Ljubljančana, je sodišče ugotovilo, da je poskušal pomagati pri izsiljevanju, zato so ga pogojno obsodili na leto dni zapora s preizkusno dobo treh let.Sodnicaje ob izreku sodbe pojasnila, da sodni senat ni imel lahkega dela, saj je bilo treba skrbno pretehtati vse dokazno gradivo v tej, na trenutke neverjetni zgodbi. Kot je bilo zapisano v obtožnici, je Gorjup ogoljufal škofjeloškega podjetnika, obljubljal mu je, da mu bo priskrbel 120 škatel viagre. Nato se je ves čas nekaj zapletalo, obtoženi pa naj bi od podjetnika zahteval nove in nove vsote.V zapleteni zgodbi, ki je na tako kratkem prostoru niti ne moremo pojasniti v celoti, naj bi Gorjup škofjeloškemu podjetniku med drugim pripovedoval o pokvarjenem in nasilnem kriminalistu, omenjal naj bi tudi darilo za nakup stanovanja in plačilo za nekakšne usluge. Ko je bil zaslišan, je oškodovani vse te navedbe na sodišču odločno zanikal.Skupaj z Gorjupom in Glamočaninom so bili v obtožnici omenjeni še trije – dva sta krivdo na predobravnavnem naroku priznala in že bila obsojena na pogojno kazen, tretji pa je slovenskim organom nedosegljiv, kajti priprt naj bi bil v tujini.