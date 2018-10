Zaradi ilegalcev v zapor

MURSKA SOBOTA – Ker je priznal očitano kaznivo dejanje, da je v Slovenijo na nezakonit način spravil pet tujcev, ki niso imeli pravice vstopa, je 21-letni državljan Romunije Gheorgh Emilian Petrache dobil nekoliko milejšo kazen. Sodnik Branko Palatin je skoraj v celoti sledil predlogu okrožne državne tožilke Desanke Novak, da se mu izreče desetmesečna zaporna kazen in denarna kazen v višini 30 dnevnih zneskov.



Romunu so podaljšali pripor do pravnomočnosti sodbe. S takšnim predlogom se je strinjal tudi zagovornik obtoženega, odvetnik Alojz Draškovič, ki je sodišče prosil, naj njegovega varovanca oprostijo plačila stroškov postopka, ker da nima nobenih prihodkov. Obtoženi se je strinjal s svojim zagovornikom, a ga je zanimalo, ali mu bo policija vrnila zaseženi avto, v katerem je prevažal tujce.



Sodnik Palatin je mlademu Romunu na koncu res izrekel desetmesečno zaporno kazen, v katero je že vštet pripor, v katerem je Petrache od 7. avgusta, znižal pa je število dnevnih zneskov, ki jih mora plačati, in sicer na 20, kar znese 400 evrov. Če zneska ne bo plačal v treh mesecih, mu bodo h kazni prišteli še deset dni zapora. Je pa bil Romun oproščen plačila kazenskega postopka ter zagovornika. Ker sta se stranki odpovedali pritožbi, je sodba postala pravnomočna in Romun je že začel prestajati zaporno kazen.



Tožilstvo je Gheorghu Emilianu Petrachi očitalo, da je na nezakonit način v Slovenijo pripeljal deset tujcev, ki niso imeli dovoljenja za vstop. V Romuniji je najprej v najet kombi sprejel pet Indijcev, tri Irance in dva Pakistanca in jih pripeljal v Slovenijo, od koder bi pot nadaljevali proti Italiji. Po prihodu k našim zahodnim sosedom bi mu tujci plačali vsak po 4500 evrov. A ni mu uspelo, saj so ga 7. avgusta okrog 8.40 na avtocestnem počivališču v Pincah ustavili policisti.