Zaradi 14-letnice odjeknili streli, več poškodovanih odpeljali

KRŠKO – Najprej so se prepirali, pele so pesti, potem so nekateri po zraku in razgretih glavah vihteli vsemogoče orodje, celo polena, na koncu so odjeknili streli. In rezultat? Pet poškodovanih, med tistimi, ki so jih odpeljali z rešilcem, sta bila Damjan Brajdič in Moran Jurkovič, eden obstreljen, drugemu so s polenom razbili glavo. ...